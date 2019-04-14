17:34 | Футбол — РПЛ

Попов и Еременко - в старте "Ростова" на матч со "Спартаком"

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"Ростов" объявил состав на матч 23-го тура премьер-лиги против "Спартака". С первых минут встречу начнут хавбеки Роман Еременко и Ивелин Попов.

Состав "Ростова": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Глебов, Норманн, Гацкан, Еременко, Попов, Ионов. 

Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Зуев, Шомуродов, Зайнутдинов, Плиев, Новосельцев, Шадин. 

"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

Ростов - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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