Понсе поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы колена
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы колена в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Наполи» (3:2).
«Мне предстоит пережить тяжелое время. С большой верой в бога надеюсь, что все будет в порядке. Спасибо всем за сообщения со словами поддержки. Я вернусь сильнее», — написал у себя в Instagram Понсе.
1 октября стало известно, что у 24-летнего Понсе выявили повреждение мениска. В понедельник аргентинцу предстоит операция на колене, после которой станут известны сроки восстановления игрока.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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