Мухин выделил форварда «Краснодара» Кордобу перед матчем против «быков»
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
«Краснодар» — атакующая команда, у них появился новый нападающий, Кордоба. Очень мне нравится: цепкий, у него сложно отобрать мяч. Играет за счет того, что ставит спину, может спокойно развернуться, создать момент. Молодые футболисты тоже хорошо выполняют свою роль", — приводит пресс-служба армейцев слова Мухина.
Перед паузой на матчи сборных принимаем дома Краснодар!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 2, 2021
? #ЦСКАкраснодар
? #РПЛ
? 19:00 мск
? #ВЭБарена
? Матч ТВ
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Кордоба перешел в «Краснодар» из «Герты» летом 2021 года. На счету 28-летнего колумбийца 5 голов и 3 результативных передачи в 8 матчах за «быков».
Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 2 октября, начало — в 19.00 (мск).
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