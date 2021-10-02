Алексей Березуцкий отметил прогресс Эджуке
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о прогрессе нападающего красно-синих Чидеры Эджуке.
«Чиди действительно прибавляет во многих компонентах. В частности, он стал гораздо лучше взаимодействовать с Иваном Обляковым, с Антоном Заболотным, с другими игроками. Отмечу, что Эджуке прибавил в оборонительных действиях, этот момент я тоже считаю очень важным. С другой стороны, в футболе не имеет значения, что было вчера. Хороший матч на прошлой неделе не дает никакой гарантии, что следующий тоже будет удачным. Очень надеюсь, что Чиди продолжит развиваться, и будет чаще радовать нас голами и результативными передачами», — цитирует официальный сайт армейцев Березуцкого.
В сезоне-2021/22 Эджуке провел 9 матчей за ЦСКА, на счету 23-летнего нигерийца 2 гола и 2 результативных передачи.
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Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-nam-nuzhno-obresti-stabilnost/
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