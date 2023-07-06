Пономарев считает, что переход Фернандеса в «Зенит» поможет ЦСКА стать чемпионом

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«Будет очень здорово, если он поедет в «Зенит»! Марио — не защитник, он не умеет играть в обороне. Это футболист для дешевой публики. Плюс, ему уже 33 года. Он сыграл за сезон 5 матчей, его в состав не ставили. В ранний период его в сборную не брали, поэтому он в отместку сменил гражданство. Пускай идет на все четыре стороны. Армейцам он не нужен! Поможет ли он «Зениту»? Поможет он только ЦСКА стать чемпионом», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В составе армейцев он три раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также один раз становился обладателем Кубка России.

В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды. В апреле игрок досрочно расторг контракт с клубом.

4 июля журналист Фабио Алейшо сообщил, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации за переход Фернандеса в размере 366 тысяч евро.

В четверг, 6 июля журналист Алешандре Пратцель заявил, что 32-летний Фернандес продолжит карьеру в «Зените».