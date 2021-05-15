Бакаев: «Матч с «Ротором» будет для «Рубина» одним из самых тяжелых»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился ожиданиями от заключительного матча 30-го тура РПЛ с «Ротором».

«Подготовка проходит в штатном режиме, ничего не поменялось. Думаю, подготовились хорошо. Игра покажет, — цитирует Бакаева пресс-служба клуба. - «Ротор» борется за выживание. Безусловно, будет сложный матч, они приедут биться. В любом случае это будет один из самых тяжелых матчей в нашем чемпионате для нас.

Отмененная желтая карточка? Каждый день ждал, следил. Но я был уверен, что отменят. После того, как мне эту желтую дали, я сказал в раздевалке, что я ее не заслуживал. Сказал, что нужно подать апелляцию. Очевидное решение, я очень рад, что смогу помочь команде в решающем матче.

Эмоции от сезона только положительные, надо просто выходить сейчас и делать все для того, чтобы победить. А там уже дальше посмотрим".