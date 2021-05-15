Бакаев: «Матч с «Ротором» будет для «Рубина» одним из самых тяжелых»
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился ожиданиями от заключительного матча 30-го тура РПЛ с «Ротором».
«Подготовка проходит в штатном режиме, ничего не поменялось. Думаю, подготовились хорошо. Игра покажет, — цитирует Бакаева пресс-служба клуба. - «Ротор» борется за выживание. Безусловно, будет сложный матч, они приедут биться. В любом случае это будет один из самых тяжелых матчей в нашем чемпионате для нас.
Отмененная желтая карточка? Каждый день ждал, следил. Но я был уверен, что отменят. После того, как мне эту желтую дали, я сказал в раздевалке, что я ее не заслуживал. Сказал, что нужно подать апелляцию. Очевидное решение, я очень рад, что смогу помочь команде в решающем матче.
Эмоции от сезона только положительные, надо просто выходить сейчас и делать все для того, чтобы победить. А там уже дальше посмотрим".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/soltmurad-bakaev-budet-odin-iz-samyh-tyazhelyh-matchey-v-chempionate
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