Помазун продлил контракт с ЦСКА и ушел в аренду в «Урал»

ЦСКА и «Урал» договорились о переходе российского голкипера Ильи Помазуна на правах аренды, сообщает сайт москвичей.

Помазун будет выступать за «Урал» до окончания сезона-2020/21. Соглашение не предусматривает опции дальнейшего выкупа трансфера.

Перед уходом в аренду Илья продлил контракт с ПФК ЦСКА до окончания сезона-2024/25.

Помазун — воспитанник армейской академии. За первую команду сыграл восемь матчей.