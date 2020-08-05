РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Помазун продлил контракт с ЦСКА и ушел в аренду в «Урал»

14:04
Илья Помазун. Фото ПФК ЦСКА.
Илья Помазун. Фото ПФК ЦСКА.
Теги:

ЦСКА и «Урал» договорились о переходе российского голкипера Ильи Помазуна на правах аренды, сообщает сайт москвичей.

Помазун будет выступать за «Урал» до окончания сезона-2020/21. Соглашение не предусматривает опции дальнейшего выкупа трансфера.

Перед уходом в аренду Илья продлил контракт с ПФК ЦСКА до окончания сезона-2024/25.

Помазун — воспитанник армейской академии. За первую команду сыграл восемь матчей.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilya-pomazun-provedet-sezon-v-urale/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир