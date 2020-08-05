Помазун продлил контракт с ЦСКА и ушел в аренду в «Урал»
14:04
ЦСКА и «Урал» договорились о переходе российского голкипера Ильи Помазуна на правах аренды, сообщает сайт москвичей.
Помазун будет выступать за «Урал» до окончания сезона-2020/21. Соглашение не предусматривает опции дальнейшего выкупа трансфера.
Перед уходом в аренду Илья продлил контракт с ПФК ЦСКА до окончания сезона-2024/25.
Помазун — воспитанник армейской академии. За первую команду сыграл восемь матчей.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilya-pomazun-provedet-sezon-v-urale/
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