Источник: Шнапцев из «Пари НН» может заменить Самошникова в «Локомотиве»

«Локомотив» заинтересован в трансфере защитника «Пари НН» Максима Шнапцева, сообщает Sport24.

По информации источника, 21-летний футболист рассматривается в качестве замены для Ильи Самошникова, который может перейти в «Спартак».

Шнапцев является воспитанником «Локомотива». Он перешел в «Пари НН» летом 2023 года. С того момента защитник провел за нижегородцев 35 матчей и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 300 тысяч евро.