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Бакаев о свисте фанатов «Зенита»: «Я не заслуживаю такого отношения к себе»

Бакаев считает, что на заслуживает свиста фанатов «Зенита»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Зенит».

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился мнением о возможном свисте фанатов петербургского клуба. По мнению 25-летнего россиянина, он не заслуживает такого отношения.

«Я понимаю, что будет непросто, — приводит слова Бакаева «Чемпионат». — Однако ответить могу только своей качественной игрой с полной самоотдачей. Но эта история может сработать и в обратную сторону: буду играть плохо — и тогда о моем переходе вспомнят в другом свете».

Полузащитник отметил, что, если случится свист с трибуны, он должен быть к этому готов.

«Я не слабый человек. Я должен быть готов к свисту и другим проявлениям. Но надеюсь, что это продлится недолго. Я не заслуживаю такого отношения к себе», — сказал он.

15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Бакаевым. Соглашение с полузащитником подписано по схеме «3+1».

Напомним, что россиянин является воспитанником «Спартака».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4732007-bakaev-o-vozmozhnom-sviste-fanatov-zenita-ya-ne-zasluzhivayu-takogo-otnosheniya.html
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