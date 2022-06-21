Полина Лысенко станет пресс-атташе московского «Динамо»

Ведущая клубных медиа московского «Динамо» Полина Лысенко заявила, что займет пост пресс-атташе команды.

«Это правда. Пока сама немного в шоке, но это, конечно, большая честь. Спасибо всем за поздравления, буду стараться оправдывать доверие. P. S. Я продолжаю работать и ведущей!» — написала Лысенко в своем Telegram-канале.

По итогам сезона-2021/22 бело-голубые заняли третье место в Тинькофф РПЛ и дошли до финала БЕТСИТИ Кубка России, где проиграли «Спартаку».

17 июня главным тренером «Динамо» стал сербский специалист Славиша Йоканович.