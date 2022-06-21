Полина Лысенко станет пресс-атташе московского «Динамо»
Ведущая клубных медиа московского «Динамо» Полина Лысенко заявила, что займет пост пресс-атташе команды.
«Это правда. Пока сама немного в шоке, но это, конечно, большая честь. Спасибо всем за поздравления, буду стараться оправдывать доверие. P. S. Я продолжаю работать и ведущей!» — написала Лысенко в своем Telegram-канале.
По итогам сезона-2021/22 бело-голубые заняли третье место в Тинькофф РПЛ и дошли до финала БЕТСИТИ Кубка России, где проиграли «Спартаку».
17 июня главным тренером «Динамо» стал сербский специалист Славиша Йоканович.
Источник: https://t.me/topolina_13/149
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|
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|
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|
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|
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
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|П
|
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Крылья Советов
|9
|
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Далер Кузяев
Зенит
|7
|
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Реми Кабелла
Краснодар
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|И
|К
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
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|1
|4
|
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