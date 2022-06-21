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«Урал» арендовал у «Спартака» полузащитника Сунгатулина

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Фаниль Сунгатулин продолжит карьеру в «Урале» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с екатеринбургским клубом рассчитано на один год и «Урал» получает право выкупа трансфера 20-летнего игрока.

Также информируется, что Сунгатулин продлил контракт со «Спартаком» до 31 мая 2025 года.

Полузащитник был капитаном «Спартака-2». В составе команды он провел 32 матча в ФНЛ, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-21-sungatulin_novyy_kontrakt_so_spartakom_i_arenda_v_ural/
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