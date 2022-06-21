«Урал» арендовал у «Спартака» полузащитника Сунгатулина

Полузащитник «Спартака» Фаниль Сунгатулин продолжит карьеру в «Урале» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с екатеринбургским клубом рассчитано на один год и «Урал» получает право выкупа трансфера 20-летнего игрока.

Также информируется, что Сунгатулин продлил контракт со «Спартаком» до 31 мая 2025 года.

Полузащитник был капитаном «Спартака-2». В составе команды он провел 32 матча в ФНЛ, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.