Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко в интервью «СЭ» ответил на вопрос, кто следующий из футболистов РПЛ после Арсена Захаряна уедет в один из чемпионатов Европы.

— Как думаешь, кто следующий на выход в Европу?

— Пиняев либо Эдик Сперцян. 100 процентов! Сережку я бы тоже в Испанию отправил.

— Почему?

— Эта лига подходит ему по стилю. Он любит с мячом повозиться, в «стеночку» сыграть.

— Пиняеву с юных лет уделяют повышенное внимание в медиа. Скажи честно как его друг — зазвездился?

— Нет. Сережка — скромняга. Хотя его с 14-15 лет окучивают журналисты и к нему постоянно приковано внимание, на котором он вырос, меня поражает, что Пиняев остается простым человеком.