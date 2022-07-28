Мендес будет выступать за ЦСКА под 88-м номером

Полузащитник Виктор Мендес будет выступать за ЦСКА под 88-м номером, сообщает пресс-служба московского клуба.

В четверг, 28 июля, армейцы объявили о подписании контракта с 22-летним чилийцем на три года с возможностью продления.

В нынешнем сезоне Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Также полузащитник провел три встречи за сборную Чили.

После двух туров Российской премьер-лиги красно-синие набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.