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Сегодня, 17:42

Мендес будет выступать за ЦСКА под 88-м номером

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник Виктор Мендес будет выступать за ЦСКА под 88-м номером, сообщает пресс-служба московского клуба.

В четверг, 28 июля, армейцы объявили о подписании контракта с 22-летним чилийцем на три года с возможностью продления.

В нынешнем сезоне Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Также полузащитник провел три встречи за сборную Чили.

После двух туров Российской премьер-лиги красно-синие набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/8232
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ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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