Мендес будет выступать за ЦСКА под 88-м номером
Полузащитник Виктор Мендес будет выступать за ЦСКА под 88-м номером, сообщает пресс-служба московского клуба.
В четверг, 28 июля, армейцы объявили о подписании контракта с 22-летним чилийцем на три года с возможностью продления.
В нынешнем сезоне Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Также полузащитник провел три встречи за сборную Чили.
После двух туров Российской премьер-лиги красно-синие набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/8232
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|1
|1
|0
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|4
|
3
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|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
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|1
|1
|0
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|4
|
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|3
|
8
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|1
|0
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|5-4
|3
|
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|2
|1
|0
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|
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|1
|
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|2
|0
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|1
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|1
|
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|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
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|0
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|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
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|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
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Владимир Сычевой
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Ростов
|2
|П
|
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Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
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Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
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|1
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