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Экс-спортивный директор «Зенита» Корнеев рассказал о перспективах Бакаева

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил перспективы полузащитника Зелимхана Бакаева в команде Сергея Семака.

— Каковы перспективы Бакаева в «Зените»? Пока он выходит только на замену.

— Я в принципе сразу говорил, что Бакаев — это не усиление для «Зенита». Пока мои слова находят свое подтверждение. Это игрок обоймы, но не более того. Считаю, для баланса в команде такой российский полузащитник, который к тому же пришел бесплатно, не помешает. Но у него слишком серьезная конкуренция за место в стартовом составе.

— Кто главный конкурент?

— Смотрите. Бакаев может играть либо «десятку», либо справа. Но «под нападающими» действует Клаудиньо, а справа — Малком. Здесь все очевидно.

— Его можно использовать слева.

— Но там в последнем туре здорово себя проявил Мостовой.

— Получается, удел Бакаева — выход на замену во втором тайме?

— Думаю, в ближайшее время именно такая у него перспектива. «Зениту» сейчас нужно набирать очки в каждом матче, пытаться уходить в отрыв. Потому что ЦСКА, как мы видим, на ходу. Питерцам нельзя допускать осечки, поэтому нужно выпускать в старте тех, кто гарантированно может сделать разницу.

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» в июне 2022 года. С петербургским клубом он заключил трехлетний контракт.

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