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Сегодня, 16:44

Полузащитник «Урала» Сунгатулин: «Нет мечты вернуться в «Спартак», но если так сложится, то почему нет?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин допустил, что в будущем может вернуться в «Спартак».

— Что думаете о том, что «Спартак-2», возможно, не возродят?

— Для меня это пройденный этап. Даже если «Спартак» возобновит этот проект, я не уверен, что эта команда выйдет в ФНЛ. Они начнут со второй лиги. Для ребят это будет лучше, чем молодежка. Сейчас молодежная лига не такая сильная. Но «Спартаку» виднее.

— Есть ли мечта вернуться в «Спартак»?

— Такой мечты нет. Но если так сложится, то почему бы нет?

Сунгатулин — воспитанник «Спартака». В июле 2022 года «Урал» арендовал хавбека у красно-белых, в феврале 2023 года клуб из Екатеринбурга выкупил футболиста.

На счету 21-летнего Сунгатулина 1 гол в 32 матчах за «Урал».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Фаниль Сунгатулин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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