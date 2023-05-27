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Сегодня, 16:37

Стрепетов считает, что Кассьерра в «Зените» пока не до конца раскрылся

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о выступлении форварда петербургской команды Матео Кассьерры.

«У нас есть Кассьерра и есть великолепная связка Сергеев-Мантуан. За Мантуана я очень переживаю. Хочется, чтобы он у нас остался и стал более яркой звездой. Мы в шутку говорим, что терпели Малкома, когда он пришел в клуб. То же самое с Кассьеррой. Посмотрите, какую работу он проводит, какие передачи отдает, как прессингует. Сейчас многие говорят, что нужно кого-то искать на замену. Думаю, не нужно. Сергей Богданович ни разу не сказал ничего плохого о Кассьерре и Сергееве», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стрепетова.

Также он отметил, что Кассьерра пока не до конца раскрылся в «Зените».

«Ему еще надо много работать и вписываться в состав. Бразильцы играли как бы под себя, Кассьерра — игрок другого плана. Посмотрите, как его прессинг помогает забивать быстрые мячи. Он еще проявит себя. В случае ухода Малкома и Клаудиньо Семаку придется включать другие резервы», — добавил специалист.

Колумбийский футболист перешел в «Зенит» в 2022 году за 4,5 миллиона евро. Ранее он выступал в составе «Сочи». В текущем сезоне 26-летний нападающий провел за сине-бело-голубых 25 матчей в РПЛ, отметился 2 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005137996_strepetov_kasserra_v_zenite_poka_ne_do_konca_raskryilsya
Матео Кассьерра
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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