Полузащитник «Урала» Газинский будет прооперирован 24 апреля

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский будет прооперирован в ближайший понедельник, 24 апреля, сообщила пресс-служба клуба.

О приблизительных сроках восстановления футболиста будет известно после оперативного вмешательства.

Газинский получил травму плечевого сустава в матче 23-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2).

В текущем сезоне РПЛ 33-летний футболист принял участие в 14 матчах, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.