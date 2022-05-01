Умяров рассказал о ходе восстановления от травмы бедра

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о восстановлении от травмы задней поверхности бедра и поделился ожиданиями от игры красно-белых против «Крыльев Советов».

«Как здоровье? Нормально. Сегодня жду победы. Что будет сегодня? Если бы я знал, то занимался бы не футболом, а предсказаниями», — сказал Умяров.

Умяров не выходил на поле с 16 апреля, тогда он получил повреждение в игре с «Рубином» (1:1). В нынешнем сезоне 21-летний россиянин забил 1 гол в 25 матчах за красно-белых.

Матч 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 1 мая. Начало — в 14.00 (мск).