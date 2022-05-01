Геннадий Зюганов приехал на матч «Спартака» в чемпионате России

Политик Геннадий Зюганов прибыл на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартака» с «Крыльями Советов» и прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита».

«Люблю хорошую игру, буду болеть за прекрасный футбол. Чтобы побольше забили в первом периоде.

«Зенит» чемпион? Ну, нормально", — сказал Зюганов.

Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» пройдет в Москве. Начало — в 14.00 мск.

Красно-белые идут на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, «Крылья» расположились на 7-й строчке.

30 апреля «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1) и за три тура до конца Тинькофф РПЛ оформил чемпионство.