Губернатор Самарской области Азаров: «У «Крыльев» блистательные перспективы»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал перспективы «Крыльев Советов».

«У «Крыльев» блистательные перспективы. Все нас ждет. Будет ли распродажа? Спросите об этом у других клубов. «Крылья» сохранятся», — сказал Азаров «СЭ».

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ самарский клуб идет на седьмом месте, имея 38 очков после 26 матчей.

В 27-м туре чемпионата России «Крылья Советов» встретятся со «Спартаком». Игра состоится 1 мая в 14.00 мск.