Полузащитник «Спартака» Литвинов — о травме: «Сроки восстановления? Пока не знаю»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что красно-белые победят «Химки» в матче 14-го тура РПЛ.

«Конечно, «Спартак» победит сегодня! Сроки восстановления? Пока не знаю», — сказал Литвинов.

Ранее стало известно, что Литвинов пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). 21-летний россиянин прошел дополнительное медицинское обследование, по итогам которого у него выявили незначительное мышечное повреждение.