Литвинов: «Чувствую себя не очень. Надеюсь, что завтра поеду на МРТ»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что чувствует себя не очень после матча с ЦСКА (2:2).

«Чувствую себя не очень. Надеюсь, что завтра поеду на МРТ», — сказал Литвинов.

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем, 14-м туре команда 23 октября примет на своем поле «Химки».