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Абаскаль похвалил «Спартак» за проявленный характер в матче с ЦСКА

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

— В итоге так бывает. Футбол дает тебе, футбол у тебя забирает, — сказал Абаскаль. — Я рад, что команда показала желание. Она не сдавалась, шла вперед. Это происходит уже в третьем матче подряд. Конечно, я не могу быть довольным ситуацией, когда мы пропускаем. Но мы показываем характер, показываем наш футбол. Этот матч складывался для нас очень тяжело. Представьте, насколько трудно нашим футболистам забирать подборы после передач Акинфеева. Мы сохраняли эту концентрацию на протяжении всего матча. Рад, что команда показала хорошую реакцию. Нам удалось взять игру под свой контроль, когда мы завладели мячом. Мы смогли показывать свой футбол, к которому мы привыкли. Были замены в перерыве, были и вынужденные замены. Это повлияло на ход матча.

Мы должны были сохранять концентрацию до конца, потому что в таком матче можно было проиграть. Но мы должны идти вперед. Дальше у нас игра в Кубке России. Жаль, что не смогли довести дело до победы, хотя вели в счете. Но это футбол. Мы должны извлечь урок.

— У вас был эмоциональный диалог с Федотовым перед уходом на перерыв. Что произошло?

— Все очень просто. Я сказал: Fair Play. Честная игра! Вы сами можете увидеть эпизод, когда их футболист был на газоне. Зобнин отдал мяч и поднял руки вверх. Они воспользовались этим моментом.

«Спартак» поднялся на второе место с 26 очками в 13 матчах. Команда уступает лидирующему «Зениту» 7 очков.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
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