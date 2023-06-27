Литвинов — о Мележикове: «Наше общение было пропитано добротой»
Литвинов отреагировал на смену руководства в «Спартаке»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал «СЭ» смену руководства в московском клубе.
— Успели пообщаться с Мележиковым?
— Не успел, жду уже личной встречи, чтобы сказать все слова благодарности за то, что он сделал для нас, лично для меня. Наше общение было пропитано добротой, семейные отношения были. Он как наставник , где-то подсказывал, направлял, говорил правильные слова. Будет правильно все ему сказать лично.
— Успели пообщаться с новым генеральным директором?
— Нет, еще не успели, только приехал в Москву. С ним пока не знакомы.
«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. 20 июня клуб объявил о назначении Олега Малышева на пост генерального директора красно-белых.
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