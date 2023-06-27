Ломаев: «В детстве моей ролевой моделью был Буффон»
Ломаев рассказал о своем кумире детства
Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал «СЭ» о своем кумире детства.
— Александр Коваленко в интервью «Коммент.Шоу» сказал, что Кокорин — кумир молодых футболистов. Понимаю, что он полевой игрок...
— Вообще никак не слежу за ним.
— Вопрос в том, кто для вас является ролевой моделью?
— У меня никогда таковой не было. Может быть, в детстве только — Буффон.
24-летний вратарь выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел 28 матчей во всех турнирах, пропустил 41 мяч и 5 раз отстоял на ноль.
Контракт Ломаева с самарцами истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
|- : -
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