Ломаев: «В детстве моей ролевой моделью был Буффон»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал «СЭ» о своем кумире детства.

— Александр Коваленко в интервью «Коммент.Шоу» сказал, что Кокорин — кумир молодых футболистов. Понимаю, что он полевой игрок...

— Вообще никак не слежу за ним.

— Вопрос в том, кто для вас является ролевой моделью?

— У меня никогда таковой не было. Может быть, в детстве только — Буффон.

24-летний вратарь выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел 28 матчей во всех турнирах, пропустил 41 мяч и 5 раз отстоял на ноль.

Контракт Ломаева с самарцами истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.