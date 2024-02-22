Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил игру своего одноклубника Квинси Промеса на тренировочных сборах. В последнем товарищеском матче на сборах красно-белые играли против «Астаны» и обыграли оппонентов со счетом 4:0. Промес оформил хет-трик.

«Хет-трик Квинси? Он не устает от футбола, тренируется и играет с радостью, большим желанием и агрессией. Это наш лидер. Спасибо ему за это», — приводит слова Зобнина пресс-служба команды.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. 16 февраля появилась информация, что форварда «Спартака» объявили в международный розыск.

В нынешнем сезоне нидерландский футболист сыграл 21 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.