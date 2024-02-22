Промес поставил условие для дачи показаний в суде Нидерландов
Нападающий «Спартака» Квинси Промес готов лично прибыть в суд Нидерландов и дать показания по делу о наркоторговле при условии, что его не арестуют, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на окружение игрока.
По сведениям источника, 32-летний голландец готов приехать в Нидерланды, если ему дадут гарантии, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора. В пресс-службе прокуратуры Нидерландов отказали Промесу в этих условиях.
14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту «Спартака». Стоимость этих объектов оценивается в «миллионы евро».
19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.
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|28
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8
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|7
|4
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|28
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9
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|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
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|5
|6
|7
|24-29
|21
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
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12
|Урал
|18
|5
|4
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|18-28
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13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
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14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
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15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
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16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
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Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5