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22 февраля, 14:22

Промес поставил условие для дачи показаний в суде Нидерландов

Сергей Разин
корреспондент
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Футболист "Спартака" Квинси Промес.
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес готов лично прибыть в суд Нидерландов и дать показания по делу о наркоторговле при условии, что его не арестуют, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на окружение игрока.

По сведениям источника, 32-летний голландец готов приехать в Нидерланды, если ему дадут гарантии, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора. В пресс-службе прокуратуры Нидерландов отказали Промесу в этих условиях.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту «Спартака». Стоимость этих объектов оценивается в «миллионы евро».

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Источник: https://www.rbc.ru/sport/22/02/2024/65d499199a79477bccd351a4?from=newsfeed
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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