Промес поставил условие для дачи показаний в суде Нидерландов

Нападающий «Спартака» Квинси Промес готов лично прибыть в суд Нидерландов и дать показания по делу о наркоторговле при условии, что его не арестуют, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на окружение игрока.

По сведениям источника, 32-летний голландец готов приехать в Нидерланды, если ему дадут гарантии, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора. В пресс-службе прокуратуры Нидерландов отказали Промесу в этих условиях.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту «Спартака». Стоимость этих объектов оценивается в «миллионы евро».

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.