«Спартак» вывел Классена и Свинова из заявки в РПЛ

«Спартак» исключил из заявки в РПЛ защитника Леона Классена и голкипера Илью Свинова, сообщается на официальном сайте лиги.

23-летний Классен выступает за красно-белых с января 2022 года. В сезоне-2023/24 защитник провел за команду 7 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Свинов перешел в «Спартак» в январе 2022 года, но играл за «Факел» на правах аренды с января 2022 года по июнь 2023 года. В сезоне-2023/24 голкипе принял участие в 3 матчах красно-белых и пропустил 10 мячей. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице с 30 очками.