Соболев ответил, какому вратарю в РПЛ ему забивать сложнее всего: «Нойеру»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев иронично ответил на вопрос о том, какому вратарю ему забивать сложнее всего.

«Нойеру», — сказал Соболев журналистам.

«Спартак» с 34 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров. В 20-м туре красно-белые дома уступили «Факелу» (0:2).