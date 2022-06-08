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Сегодня, 19:43

Игнатов рассказал, кто самый веселый в «Спартаке»

Мария Куцубеева
,  
Владимир Пушкарев
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, как проводит отпуск и кто самый веселый в раздевалке команды.

— Где тебе комфортнее играть, ближе к атаке или в опорной зоне?

— Без разницы. Я многому научился. Буду играть там, где поставит тренер.

—Как мы отдыхаешь от футбола? Есть ли хобби?

—Провожу отпуск, как и все: гуляю с друзьями, семьей. Я не привередлив. На даче, например, клубника взошла, собирал уже.

— Что приносят легионеры в команду?

Музыку, настроение. Многое идет от них. У них другой менталитет, другие интересы. Шамар принес свою музыку, достаточно специфическую для нас. Он один из самых веселых в раздевалке. Открытый человек, всегда улыбается на поле. У него большой позитив, — сказал Игнатов на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба.

Михаил Игнатов
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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