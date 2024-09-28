Полузащитник «Спартака» Мартинс заявил, что не нужно смотреть в турнирную таблицу

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 10-го тура РПЛ (1:3).

— Сегодня играли против хорошей команды. Не использовали свои моменты.

— Опиши одним словом игру «Спартака».

— Одним не получится. Надо учиться на ошибках, которые произошли, и идти дальше.

— Не кажется, что большой отрыв от первой тройки?

— Не надо смотреть на таблицу. Нужно следить за собой, играть в каждом матче на победу.