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Тренер «Спартака» Абаскаль запретил футболистам использовать два ругательных слова

Читать «СЭ» в
Тренировка «Спартака».
Фото скриншот тренировки «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль запретил футболистам использовать нецензурную лексику. Об этом специалист объявил на тренировке клуба.

Среди ругательств, которые 33-летний испанец внес в стоп-лист: «f*ck you», работник красно-белых перевел его как «Черт возьми». Другое ругательство — «cazzo» было переведено, как «д*рьмо».

10 июня красно-белые объявили о назначении Абаскаля главным тренером команды.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KWvK0E6zJRI&t=250s&ab_channel=FCSpartakMoscow
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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