Тренер «Спартака» Абаскаль запретил футболистам использовать два ругательных слова

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль запретил футболистам использовать нецензурную лексику. Об этом специалист объявил на тренировке клуба.

Среди ругательств, которые 33-летний испанец внес в стоп-лист: «f*ck you», работник красно-белых перевел его как «Черт возьми». Другое ругательство — «cazzo» было переведено, как «д*рьмо».

10 июня красно-белые объявили о назначении Абаскаля главным тренером команды.