Агент Николсона объяснил, как футболист стал «Амбассадором превосходства»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега в комментарии для «СЭ» объяснил, за что футболист стал «Амбассадором превосходства».

«Это государственная награда для особенных людей Ямайки. Ее вручают большим личностям, которые вносят большой вклад в общество», — сказал Портега «СЭ».

Ранее политехнический колледж Trench Town High School включил Николсона в зал «Амбассадоров превосходства».