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Сегодня, 12:23

Бразильский вратарь «Зенита» Иван будет выступать за команду под 1-м номером

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарежма определился с игровым номером.

25-летний голкипер будет выступать за команду под 1-м номером.

Сегодня, 19 июля, Иван перешел в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды, клуб из Санкт-Петербурга имеет право выкупа футболиста.

Источник: https://t.me/fczenit/6404
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
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 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
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9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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Спартак

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