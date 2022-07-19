Бразильский вратарь «Зенита» Иван будет выступать за команду под 1-м номером

Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарежма определился с игровым номером.

25-летний голкипер будет выступать за команду под 1-м номером.

Сегодня, 19 июля, Иван перешел в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды, клуб из Санкт-Петербурга имеет право выкупа футболиста.