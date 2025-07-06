Хлусевич: «Мое будущее на 100 процентов связано со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Даниила Хлусевич прокомментировал ничью в товарищеской игре с «Крыльями Советов» (2:2).

— Любой матч хочется выигрывать. Готовимся. Что-то получается, что-то нет.

— Насколько правдивы слухи об интересе «Краснодара»?

— Это — к агенту. Я ничего не знаю. Спокойно готовлюсь к сезону со «Спартаком».

— Что можете сказать о своем будущем?

— На данный момент оно на 100 процентов связано со «Спартаком». Я здесь.

— Что-то может измениться?

— У вас есть номер агента.

В сезоне-2024/25 на счету 24-летнего Хлусевича 18 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 результативной передачей.