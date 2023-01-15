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Сегодня, 17:09

Полузащитник Алекс Крал заявил, что не планирует возвращаться в «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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Алекс Крал.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Шальке» Алекс Крал, приостановивший до июня нынешнего года контракт с московским «Спартаком», прокомментировал возможные варианты продолжения карьеры.

«Если бы мне нужно было сказать, в каком направлении я хочу двигаться, я бы предпочел остаться в Европе. Ситуация, вероятно, не изменится в одночасье, поэтому я, скорее всего, останусь вне России», — приводит слова Крала iDNES.

По информации Kiсker, что из-за проблем с межпозвоночным диском чех как минимум пропустит начало весенней части сезона в бундеслиге.

В нынешнем сезоне Крал провел в чемпионате Германии 12 матчей и сделал 1 голевую передачу.

Контракт 24-летнего полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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22%

1.84

19%

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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Алекс Крал
ФК Спартак (Москва)
ФК Шальке
5
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2
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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