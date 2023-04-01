Детский тренер Дзюбы оценил дубль форварда в матче с «Пари НН»

Александр Шупляков, д етский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, оценил текущую форму футболиста.

34-летний форвард отметился дублем в матче 21-го тура РПЛ против «Пари НН» (4:0). Один из мячей он забил пяткой.

«Могу только порадоваться за Артема. Дзюба не стратег, он тактик. Неважно, что пяткой. Можно и ягодицами забить, но не имею в виду, что первое апреля, ха-ха. Вообще, это реверанс главному тренеру и руководству. Сейчас все получается у него, но время покажет. Он очень грамотный. Это именно работа команды — слепить каждую позицию на поле. Самое главное, что нет ненужных эмоций. Артем опытный футболист. Болею за него! Ребята ему хорошо помогают, доверяют. Один нюанс: он же поднялся перед тем, как забить. Оказался буквально на секунду на травке, но встал. Другой, может быть, так не поступил бы. Эта деталь порадовала меня. Не сдался!» — приводит Sport24 слова Шуплякова.