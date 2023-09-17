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Сегодня, 12:18

Нобоа: «С таким составом «Сочи» большие задачи решать не может»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

«Проблема в том, что нет усилений. Родригао и Кассьера ушли, а игроков таких же, как они, не купили. Были Гаранин, Бердыев, Точилин, Хохлов, а ситуация та же. Думаю, с таким составом «Сочи» большие задачи решать не может. Мы совсем не побеждаем. Конечно, тяжело играть в команде, которая не ставит высоких целей. Но надо тренироваться и выигрывать», — приводит слова Нобоа Sport24.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил «СЭ» на вопрос о возможной отставке главного тренера клуба Дмитрия Хохлова.

16 сентября «Сочи» проиграл «Спартаку» (0:1) в 8-м туре РПЛ. Сочинцы занимают 12-е место, набрав 6 очков.

Источник: Sport24
Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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