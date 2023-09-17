Рубашко — о критике Нобоа состава «Сочи»: «Спокойно отношусь к этим словам»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова полузащитника Кристиана Нобоа, который подверг критике работу клуба на трансферном рынке.

«Я думаю, знаете, когда футболист что-то начинает, может быть, в сердцах говорить, оказывается, все не совсем так, не это он имел в виду. Таких у Криса достаточно много было моментов. Естественно, спокойно отношусь к этим словам», — сказал Рубашко «СЭ».

Ранее Нобоа в интервью Sport24 заявил, что «Сочи» не может решать большие задачи из-за состава команды.

16 сентября сочинцы проиграли «Спартаку» (0:1) в 8-м туре РПЛ. Команда занимает 12-е место, набрав 6 очков.