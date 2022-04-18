Ивелин Попов: «Спартак» всегда будет великим клубом»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов, ранее выступавший за «Спартак», поздравил московский клуб с юбилеем.

«Спартак» всегда будет великим клубом, для меня было честью играть за эту команду. Все мы — игроки и тренеры — приходим и уходим, но «Спартак» остается великим. Ради своей истории и ради своих болельщиков «Спартак» рано или поздно все равно будет на своем месте!» — цитирует Попова «РБ Спорт».

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетие со дня основания клуба.

После 25 туров РПЛ красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.