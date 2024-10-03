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3 октября, 23:45

Глушаков: «С Артигой у меня никакого конфликта нет, не было и быть не могло»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «СКА-Ростов» Денис Глушаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях с главным тренером «Химок» Франком Артигой.

«У меня с Артигой никакого конфликта нет, не было и быть не могло. Если он завтра позвонит и позовет обратно, то приеду в «Химки». Но давайте смотреть на футбольные результаты «Химок», на статистику очков. Если бы я бы выходил на поле, и был бы такой результат — я бы понял. Но я не играл, в этом плане есть недопонимание. Есть спортивный принцип, я все понимаю. Хотя и обидно, что не дали шанса в чемпионате России», — сказал Глушаков «СЭ».

Денис Глушаков. «Судя по общению с президентом, остаюсь в структуре «Химок». Примем решение, какая будет должность». Глушаков объяснил переход в «СКА-Ростов»

Глушаков выступает за подмосковную команду с лета этого года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за команду, не отличившись результативными действиями.

В сентябре журналист Иван Карпов сообщил, что Глушакова вывели из основного состава «Химок» из-за его слов, сказанных в адрес главного тренера команды Франка Артиги.

Денис Глушаков
ФК Химки
Франк Артига
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2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
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