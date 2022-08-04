Полузащитник «Ростова» Уткин признан лучшим футболистом РПЛ в июле

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Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин признан лучшим футболистом РПЛ по итогам июля, сообщает официальный сайт лиги.

В прошлом месяце 22-летний россиянин забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 3 матчах.

Помимо Уткина на награду претендовали Федор Смолов («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Квинси Промес («Спартак») и Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов был признан лучшим тренером РПЛ в июле.