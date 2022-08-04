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Сегодня, 13:27

Колосков отреагировал на признание Федотова лучшим тренером РПЛ по итогам июля

Виктория Кравченко
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал на признание Владимира Федотова лучшим тренером РПЛ по итогам июля.

«Для того, чтобы определить лучшего тренера по итогу месяца, нужны критерии, но их нет. Как определить лучшего тренера лиги за июль? То ли это тот, кто набрал больше всего очков, то ли это тот, кто больше всего новичков подписал. Поэтому получается, каждый выбирает человека по своему вкусу.

Почему Федотов, а не Семак? Непонятно. Как это объяснишь? Никак. Может, просто Владимир Валентинович пришел в новый клуб, поставил там игру, а Сергей Богданович уже давно в «Зените», поэтому Федотов лучший. Я согласен с тем, что он один из лучших тренеров, это ожидаемо было. А чем хуже Абаскаль?» - цитирует Колоскова Metaratings.ru.

За Федотова проголосовали болельщики и эксперты канала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ лучшим выбрали тренера «Спартака» Гильермо Абаскалю. Московский клуб также набрал семь очков после трех туров.

 

 

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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