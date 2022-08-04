В «Химках» не исключили, что швейцарский форвард Адеми может уйти из клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не исключил, что нападающий Кемаль Адеми может покинуть команду.

Подмосковный клуб испытывает проблемы с тем, чтобы перечислять трансферные выплаты из-за санкций. Сейчас «Химки» не могут осуществить очередной платеж за трансфер Адеми.

«Агент Адеми действительно написал соответствующее обращение, вследствие чего на «Химки» был наложен запрет на трансферы. Мы в контакте с агентом, понятно, что человек хочет исполнения обязательств, но мы пока не можем их исполнить на данном этапе. Хотели бы, но не можем из-за санкций. Кемаль тренируется, но как дальше будут развиваться события, я не могу сказать. Не исключаем вариант с расторжением контракта, препятствовать игроку не будем», — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова.

Адеми перешел в «Химки» из «Фенербахче» в августе 2021 года. В составе подмосковной команды он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах.