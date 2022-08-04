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Сегодня, 12:58

В «Химках» не исключили, что швейцарский форвард Адеми может уйти из клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не исключил, что нападающий Кемаль Адеми может покинуть команду.

Подмосковный клуб испытывает проблемы с тем, чтобы перечислять трансферные выплаты из-за санкций. Сейчас «Химки» не могут осуществить очередной платеж за трансфер Адеми.

«Агент Адеми действительно написал соответствующее обращение, вследствие чего на «Химки» был наложен запрет на трансферы. Мы в контакте с агентом, понятно, что человек хочет исполнения обязательств, но мы пока не можем их исполнить на данном этапе. Хотели бы, но не можем из-за санкций. Кемаль тренируется, но как дальше будут развиваться события, я не могу сказать. Не исключаем вариант с расторжением контракта, препятствовать игроку не будем», — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова.

Адеми перешел в «Химки» из «Фенербахче» в августе 2021 года. В составе подмосковной команды он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-himkah-ne-isklyuchili-uhod-ademi/
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Кемаль Адеми
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 - : -
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