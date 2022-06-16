Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой по поводу трансфера хавбека Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Мне кажется, что у нее нет никакой цели. Просто она эмоционально относится к процессу и как может, так и реагирует. Может, вот так пылко, страстно. На мой взгляд, наверное, чересчур пылко, страстно. Видимо, ее эмоции переполняют. Она запустила эту волну, что «Спартак» везде давят, душат. И теперь уже сама в форматоре своих мыслей гребет», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

16 июня Салихова резко прокомментировала переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит» и рассказала о переговорах о новом контракте с 25-летним российским футболистом.

Бакаев является воспитанником «Спартака». На его счету 3 гола и 8 передач в 36 матчах за красно-белых в прошедшем сезоне. Он покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта.