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В ЦСКА прокомментировали информацию о договоренностях Фернандеса с клубами из Бразилии

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о договоренностях экс-защитника сборной России Марио Фернандеса с клубами из Бразилии.

Ранее сообщалось, что 31-летний игрок ведет переговоры с «Сантосом».

«Хотя Марио в настоящий момент и не является нашим игроком, но все же считаем необходимым прокомментировать очередной слух про его будущее: Марио не собирается подписывать контракт с «Сантосом», «Атлетико Паранаэнсе» или любым другим клубом. Буквально только что Роман Бабаев и наш специалист по международным отношениям и большой друг Марио Максим Головлев созвонились с ним. И Марио лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен. Все наши договоренности, разумеется, в силе. С Марио иначе и быть не может», — цитирует Брейдо пресс-служба армейцев.

Фернандес вернулся в Бразилию после последнего матча Российской премьер-лиги сезона-2021/22 с «Ростовом» (4:0), в котором он отметился забитым мячом и результативной передачей.

Марио Фернандес
Футбол
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Сантос
ФК ЦСКА (Москва)
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