Полузащитник «Пари НН» Карапузов рассказал о целях команды на вторую часть сезона

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

«Хотим забраться как можно выше. Никакого давления нет. Нужно хорошо провести сборы. Уверен, что Сергей Николаевич нас подготовит, и мы будем еще лучше», — сказал Карапузов «СЭ».

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками после 18 туров.