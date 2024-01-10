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Игнатьев: «Тюкавин — козырь «Динамо», он способен играть еще результативнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин является козырем московского клуба. 21-летний россиянин был признан лучшим игроком чемпионата России в ноябре и декабре.

«Динамо» — скрытый претендент на чемпионство. Понятно, что им будет сложнее, чем «Краснодару» и «Зениту», но шансы есть. Тюкавин — козырь «Динамо», он способен играть еще результативнее. Константин уже может претендовать на роль лидера команды, несмотря на свой молодой возраст», — цитриует «РБ Спорт» Игнатьева.

В этом сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 18 матчей, забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-tyukavin-kozy-r-dinamo-on-mozhet-igrat-eshhe-rezul-tativnee/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Борис Игнатьев
Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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 - : -
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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