Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:35

Полузащитник «Пари НН» Калинский отпраздновал гол в ворота «Сочи» с картонной фигурой Гоцука

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский креативно отпраздновал свой гол в ворота «Сочи» на 38-й минуте матча 13-го тура РПЛ.

После того, как мяч залетел в ворота, Калинский побежал к картонной фигуре капитана команды Кирилла Гоцука и приобнял ее.

Гоцук пропускает матч с «Сочи» из-за дисквалификации. 31-летний защитник получил две желтые карточки в игре 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу «Пари НН».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:0
Сочи
Кирилл Гоцук
Николай Калинский
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
2
2
Читайте также
Фьюри в боксерском поединке победил Нганну
«Как прежде уже никогда не будет». Хромых показала прогресс, но до хорошей формы ей еще далеко
Хоккеист Адам Джонсон умер после пореза шеи коньком во время матча
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
В Грузии назвали причину ухудшения отношений с Украиной
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Гендиректор «Пари НН»: «Два незабитых пенальти — футбольная магия, но она не происходит сама по себе»
«Динамо» — «Урал». Онлайн-трансляция матча
Деменко считает, что матч между ЦСКА и «Краснодаром» завершится ничьей
«Пари НН» — «Сочи»: судья ошибочно не удалил Калинского за удар соперника головой
Гол Калинского принес «Пари НН» победу над «Сочи», сочинцы дважды не забили пенальти
«Пари НН» — «Сочи»: Нобоа не забил пенальти на третьей добавленной минуте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Урал»: прямая трансляция матча РПЛ

«Пари НН» — «Сочи»: Нобоа не забил пенальти на третьей добавленной минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
8
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости