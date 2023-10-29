Полузащитник «Пари НН» Калинский отпраздновал гол в ворота «Сочи» с картонной фигурой Гоцука

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский креативно отпраздновал свой гол в ворота «Сочи» на 38-й минуте матча 13-го тура РПЛ.

После того, как мяч залетел в ворота, Калинский побежал к картонной фигуре капитана команды Кирилла Гоцука и приобнял ее.

Гоцук пропускает матч с «Сочи» из-за дисквалификации. 31-летний защитник получил две желтые карточки в игре 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу «Пари НН».