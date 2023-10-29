Полузащитник «Пари НН» Калинский отпраздновал гол в ворота «Сочи» с картонной фигурой Гоцука
Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский креативно отпраздновал свой гол в ворота «Сочи» на 38-й минуте матча 13-го тура РПЛ.
После того, как мяч залетел в ворота, Калинский побежал к картонной фигуре капитана команды Кирилла Гоцука и приобнял ее.
Гоцук пропускает матч с «Сочи» из-за дисквалификации. 31-летний защитник получил две желтые карточки в игре 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).
На данный момент счет в матче 1:0 в пользу «Пари НН».
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|
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|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
5
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
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|20
|
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|18
|
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|4
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|
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|4
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|4
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|
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|3
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|13-17
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|
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|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
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30 тур
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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