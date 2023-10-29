«Пари НН» — «Сочи»: Нобоа не забил пенальти на третьей добавленной минуте
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не забил пенальти на 90+3-й минуте матча 13-го тура РПЛ с «Пари НН» — 0:1.
11-метровый удар был назначен после того, как мяч попал в руку защитнику нижегородцев Дмитрию Стоцкому.
Нобоа не воспользовался шансом сравнять счет. Он запустил мяч выше перекладины.
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Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
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|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
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|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
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|
ЦСКА – Краснодар
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ЖК
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|
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|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
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|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
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|
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Роман Ежов
Крылья Советов
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Квинси Промес
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Оренбург
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ЦСКА
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|1
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