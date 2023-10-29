«Пари НН» — «Сочи»: Нобоа не забил пенальти на третьей добавленной минуте

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не забил пенальти на 90+3-й минуте матча 13-го тура РПЛ с «Пари НН» — 0:1.

11-метровый удар был назначен после того, как мяч попал в руку защитнику нижегородцев Дмитрию Стоцкому.

Нобоа не воспользовался шансом сравнять счет. Он запустил мяч выше перекладины.